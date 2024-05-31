Нусрат Сулейманов: Мины - серьезная угроза и для окружающей среды

Разминирование является важным аспектом для внесения вклада в борьбу с изменением климата

Как председатель в COP29, Азербайджан считает, что странам необходимо объединить две проблемы, которые являются одними из наиболее актуальных в глобальном масштабе - это разминирование и изменение климата.

Как передает Report, об этом заместитель заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана, руководитель секретариата Межведомственного центра Нусрат Сулейманов заявил на закрытии международной конференции по разминированию в Баку.

"Моя страна, накопившая и продолжающая приобретать опыт в области гуманитарного разминирования, стремится решать аналогичные задачи. За эти знания и навыки приходится платить. Почти каждый день от наземных мин и взрывоопасных предметов погибают люди, независимо от их национальности", - сказал он.

По словам Н Сулейманова, мины являются "семенами смерти".

"Это серьезная угроза и для окружающей среды - воды, воздуха и почвы. В мире бушует множество конфликтов и сейчас самое время объединиться и противостоять всем аспектам войны. Наземные мины и самодельные взрывные устройства - одни из самых коварных из них",- добавил Н. Сулейманов.

Он подчеркнул, что разминирование является важным аспектом для внесения вклада в борьбу с изменением климата.

"Также необходимо изменить тематику дискуссий, связанных с разминированием во всем мире",- сказал он, добавив, что Азербайджан полон решимости продолжать это дело.

Н. Сулейманов выразил надежду на то, что эти два дня конференции были полезными для всех участников, "поскольку мы учились друг у друга и у нас появилась еще одна возможность обсудить серьезность этой проблемы". "Уверен, что мы встретимся в следующем году, чтобы обсудить наши достижения и сделать нашу планету более безопасной и зеленой",- подытожил он.