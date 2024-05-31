Эльчин Амирбеков: Азербайджан обеспечил 95% финансирования работ по разминированию

Проведение конференции по разминированию в Азербайджане - хорошая возможность для освещения минной проблемы и привлечения внимания международного сообщества.

Проведение конференции по разминированию в Азербайджане - хорошая возможность для освещения минной проблемы и привлечения внимания международного сообщества.

Как сообщает Report, об этом представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков сказал журналистам.

Он отметил, что в мероприятии приняли участие более 300 международных экспертов.

"Ряд стран уже выразили свою заинтересованность в оказании помощи, и Саудовская Аравия - одна из этих стран. Европейский Союз выразил готовность провести работу для увеличения своей помощи. Азербайджан покрыл 95% финансирования работ по разминированию", - сказал Э.Амирбеков.

Он заявил, что международное сообщество должно уделить должное внимание решению минной проблемы.

"Гуманитарный и моральный долг Армении - передать Азербайджану минные карты в полном объеме. Мы знаем, что процент точности минных карт, которые Армения передала нам до сих пор, очень низкий, поэтому они не принимаются во внимание ANAMA и другими учреждениями", - сказал Э.Амирбеков.