О нас

Эльчин Амирбеков: Азербайджан обеспечил 95% финансирования работ по разминированию

Эльчин Амирбеков: Азербайджан обеспечил 95% финансирования работ по разминированию Проведение конференции по разминированию в Азербайджане - хорошая возможность для освещения минной проблемы и привлечения внимания международного сообщества.
Внешняя политика
31 мая 2024 г. 13:41
Эльчин Амирбеков: Азербайджан обеспечил 95% финансирования работ по разминированию

Проведение конференции по разминированию в Азербайджане - хорошая возможность для освещения минной проблемы и привлечения внимания международного сообщества.

Как сообщает Report, об этом представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков сказал журналистам.

Он отметил, что в мероприятии приняли участие более 300 международных экспертов.

"Ряд стран уже выразили свою заинтересованность в оказании помощи, и Саудовская Аравия - одна из этих стран. Европейский Союз выразил готовность провести работу для увеличения своей помощи. Азербайджан покрыл 95% финансирования работ по разминированию", - сказал Э.Амирбеков.

Он заявил, что международное сообщество должно уделить должное внимание решению минной проблемы.

"Гуманитарный и моральный долг Армении - передать Азербайджану минные карты в полном объеме. Мы знаем, что процент точности минных карт, которые Армения передала нам до сих пор, очень низкий, поэтому они не принимаются во внимание ANAMA и другими учреждениями", - сказал Э.Амирбеков.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Elchin Amirbayov: Azerbaijan ensured 95% of mine action funding
Версия на азербайджанском языке Elçin Əmirbəyov: Azərbaycan mina problemi ilə bağlı işlərin maliyyəsinin 95 faizini özü qarşılayıb

Другие новости из категории

Аль-Рабиа: Для борьбы с минной проблемой необходимо обеспечить обмен опытом
Аль-Рабиа: Для борьбы с минной проблемой необходимо обеспечить обмен опытом
31 мая 2024 г. 13:26
Посол: ЕС рядом с Азербайджаном в его борьбе с минной угрозой
Посол: ЕС рядом с Азербайджаном в его борьбе с минной угрозой
31 мая 2024 г. 12:00
Посол: Бельгия помогает Азербайджану решить серьезную проблему - очистку от мин Карабаха
Посол: Бельгия помогает Азербайджану решить серьезную проблему - очистку от мин Карабаха
31 мая 2024 г. 10:43
В Баку начался второй день III Международной конференции по разминированию
ФотоВ Баку начался второй день III Международной конференции по разминированию
31 мая 2024 г. 10:18
Министр иностранных дел Азербайджана встретился с начальником штаба сухопутных войск Пакистана
Министр иностранных дел Азербайджана встретился с начальником штаба сухопутных войск Пакистана
31 мая 2024 г. 02:51
Эмир Кувейта направил поздравительное письмо президенту Ильхаму Алиеву
Эмир Кувейта направил поздравительное письмо президенту Ильхаму Алиеву
30 мая 2024 г. 20:24
Наследный принц Бахрейна направил письмо Ильхаму Алиеву
Наследный принц Бахрейна направил письмо Ильхаму Алиеву
30 мая 2024 г. 20:00
Председатель Президентского совета Ливии поздравил азербайджанского лидера
Председатель Президентского совета Ливии поздравил азербайджанского лидера
30 мая 2024 г. 19:51
Президент Филиппин поздравил Ильхама Алиева
Президент Филиппин поздравил Ильхама Алиева
30 мая 2024 г. 19:38
Президент Ирландии направил письмо Ильхаму Алиеву
Президент Ирландии направил письмо Ильхаму Алиеву
30 мая 2024 г. 19:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi