Юбер: "Зеленая" трансформация в центре внимания партнерства ЕС - Азербайджан

"Зеленая" трансформация находится в центре внимания партнерских отношений между ЕС и Азербайджаном.

"Зеленая" трансформация находится в центре внимания партнерских отношений между Европейским союзом и Азербайджаном.

Как передает Report, об этом заявил заместитель руководителя отдела Генерального директората Европейской комиссии по вопросам расширения и политики соседства Дюо Юбер (Duhot Hubert) на III Международной конференции по разминированию на тему "Снижение воздействия мин на окружающую среду - Мобилизация ресурсов для безопасного и зеленого будущего".

"Мы считаем, что есть возможности для сотрудничества и содействия экономическим преобразованиям, которые связаны с "зелеными" инициативами. ЕС разработал для региона, включая Азербайджан экономический инвестиционный план и готов инвестировать в экономическую трансформацию. Я думаю, что в этой области у Азербайджана есть большой потенциал", - добавил он.