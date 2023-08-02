Хикмет Гаджиев: Азербайджан и Саудовская Аравия стремятся к развитию прочных стратегических отношений

Азербайджан работает над установлением прочных стратегических отношений с Саудовской Аравией.

Азербайджан работает над установлением прочных стратегических отношений с Саудовской Аравией, которую расценивает как дружественное и братское государство.

Как передает Report, об этом в интервью Asharq Al-Awsat заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

По его словам, отношения между двумя странами носят дружеский, братский и партнерский характер.

Недавний визит завотделом Администрации президента в Саудовскую Аравию проходит на фоне укрепления двусторонних отношений двух стран, планов по дальнейшему развитию сотрудничества в различных областях и изучению новых возможностей для этого.

“Азербайджанский народ высоко ценит твердую позицию нашей братской страны, Саудовской Аравии, в осуждении военной агрессии Армении против Азербайджана”, - отметил он. В свою очередь, что Азербайджан безоговорочно осуждает атаки на Саудовскую Аравию ракетами и беспилотниками, рассматривая их как неприемлемые.

По словам помощника президента Азербайджана, отношения между Баку и Эр-Риядом идут по нарастающей траектории.

“Туризм является для нас одним из важных секторов - количество прямых рейсов между Азербайджаном и Королевством растет”, - сказал Гаджиев.

Согласно статистике, в 2022 году около 100 тысяч граждан Саудовской Аравии посетили Азербайджан.

“Мы ожидаем дальнейшего прогресса в отношениях, стремимся дальше развивать сотрудничество с Саудовской Аравией в экономическом и торговом секторах, росте инвестиций и связей в таких областях, как сельское хозяйство и продовольственная безопасность”, - отметил Гаджиев, особо подчеркнув ожидания активного участия саудовских компаний в проектах по восстановлению освобожденных земель Азербайджана.

По словам помощника президента, ожидается углубление сотрудничества и в секторе возобновляемой энергетики, в том числе благодаря активности саудовской "ACWA Power", инвестирующей в Азербайджан.

Он особо подчеркнул, что являясь экспортером традиционных энергоресурсов - нефти и газа, Азербайджан стремится к обеспечению своей энергетической безопасности в будущем, и, как объявил президент страны Ильхам Алиев, в настоящее время страна стремится к наращиванию производства и экспорта "зеленой" энергии.

“Азербайджан обладает огромным потенциалом в этой области”,- сказал Гаджиев, добавив, что в настоящее время идет работа по расширению международного сотрудничества в этом направлении.

Завотделом внешней политики, комментируя возможность присоединения Азербайджана к ОПЕК, отметил, что страна уже является участником ОПЕК+, в рамках которой сотрудничает с Саудовской Аравией и старается внести свой вклад в стабильность нефтяных цен в мире для обеспечения надлежащего баланса между спросом и предложением.

“Мы активно сотрудничаем в рамках этого формата. В этой связи частые взаимные визиты, встречи и консультации между нашими министрами энергетики имеют большое значение”, - пояснил Гаджиев.

По его словам, две страны поддерживают друг друга в рамках Движения неприсоединения, Организации исламского сотрудничества и других международных институтов. “Мы высоко ценим роль Саудовской Аравии в укреплении связей Азербайджана со странами Совета сотрудничества Арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) и Лигой арабских государств”.

Существует меморандум о взаимопонимании, в котором излагается механизм консультаций между Генеральным секретариатом ССАГПЗ и Министерством иностранных дел Азербайджана, отметил помощник главы государства.

"Мы можем участвовать в диалоге по вопросам безопасности между государствами Персидского залива и Азербайджаном для решения вопросов региональной и международной безопасности. Кроме того, мы предполагаем дальнейшее сотрудничество в сфере экономических и торговых отношений, гуманитарного взаимодействия”, — сказал он в интервью.

Отвечая на вопрос об отношениях с Ираном, Гаджиев отметил, что Иран является соседом Азербайджана. Азербайджан поддерживает отношения со своими соседями, основанные на принципах взаимного уважения территориальной целостности, суверенитета и невмешательства во внутренние дела.

“Азербайджан и Иран связывают исторические узы соседства, но недавнее нападение на посольство Азербайджана в Иране и убийство его сотрудника привели к напряженности в наших отношениях”, - отметил он, добавив, что в настоящее время задействованы дипломатические каналы между двумя странами, совершаются визиты соответствующих иранских официальных лиц в Азербайджан. "Диалог продолжается на уровне министерств иностранных дел, чтобы снять эту напряженность и недопонимание", - отметил Гаджиев.