О нас

Хикмет Гаджиев: Азербайджан не считает удовлетворительной работу таких структур, как МККК

Хикмет Гаджиев: Азербайджан не считает удовлетворительной работу таких структур, как МККК Азербайджан не считает удовлетворительной деятельность таких структур, как Международный Комитет Красного Креста (МККК), которые должны были внести ясность в судьбу пропавших без вести в Первой Карабахской войны азербайджанцев.
Внешняя политика
30 августа 2024 г. 11:23
Хикмет Гаджиев: Азербайджан не считает удовлетворительной работу таких структур, как МККК
Хикмет Гаджиев

Азербайджан не считает удовлетворительной деятельность таких структур, как Международный Комитет Красного Креста (МККК), которые должны были внести ясность в судьбу пропавших без вести в Первой Карабахской войны азербайджанцев.

Как сообщает Report, об этом помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев написал в своем аккаунте в "Х" по случаю 30 августа - Международного дня пропавших без вести.

"В контексте 30-летнего армяно-азербайджанского конфликта мы не считаем удовлетворительной деятельность таких структур, как МККК, которые в соответствии с международным гуманитарным правом должны были внести ясность в судьбу наших соотечественников, пропавших без вести.

К сожалению, сегодня МККК, вопреки своему уставу и международному гуманитарному праву, занимается передачей ложных сведений лицам, которые пишут отчеты по платному заказу Армении, и участвует в предвзятой пропагандистской кампании против Азербайджана. Азербайджанское государство и впредь будет прилагать все усилия для выяснения судеб пропавших без вести, продолжит принимать меры, чтобы положить конец тоске и страданиям их семей", - говорится в публикации.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev: Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi kimi təsisatların fəaliyyətini qənaətbəxş hesab etmirik

Самое читаемое

Павла Дурова освободили из-под стражи для доставки в суд и возможного предъявления обвинения
Павла Дурова освободили из-под стражи для доставки в суд и возможного предъявления обвинения
28 августа 2024 г. 18:19
Бахтиёр Мустафаев: Визит Ильхама Алиева в Узбекистан знаменует новый этап многопланового сотрудничества 
Бахтиёр Мустафаев: Визит Ильхама Алиева в Узбекистан знаменует новый этап многопланового сотрудничества 
27 августа 2024 г. 10:16
Политолог: Отношения Азербайджана с Узбекистаном - пример для других стран Центральной Азии
Политолог: Отношения Азербайджана с Узбекистаном - пример для других стран Центральной Азии
26 августа 2024 г. 11:56
Синоптики предупредили об усилении ветра в Азербайджане
Синоптики предупредили об усилении ветра в Азербайджане
23 августа 2024 г. 15:28
В Азербайджане киберпреступники украли полмиллиона манатов со счетов граждан
ФотоВ Азербайджане киберпреступники украли полмиллиона манатов со счетов граждан
29 августа 2024 г. 12:16
Первые леди Азербайджана и Узбекистана и их дочери ознакомились с выставкой в Ташкенте 
ФотоПервые леди Азербайджана и Узбекистана и их дочери ознакомились с выставкой в Ташкенте 
24 августа 2024 г. 03:21
Наводнения в Бангладеш оставили без крова 1,24 млн семей
Наводнения в Бангладеш оставили без крова 1,24 млн семей
28 августа 2024 г. 18:10
В Баку ожидается 37, в районах - 38 градусов тепла
В Баку ожидается 37, в районах - 38 градусов тепла
28 августа 2024 г. 12:27
Президент Беларуси поздравил первого вице-президента Мехрибан Алиеву
Президент Беларуси поздравил первого вице-президента Мехрибан Алиеву
26 августа 2024 г. 09:49
Захарова: Россия знакома с программой Азербайджана по реинтеграции армянского населения
Захарова: Россия знакома с программой Азербайджана по реинтеграции армянского населения
28 августа 2024 г. 18:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi