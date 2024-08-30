Хикмет Гаджиев: Азербайджан не считает удовлетворительной работу таких структур, как МККК

Азербайджан не считает удовлетворительной деятельность таких структур, как Международный Комитет Красного Креста (МККК), которые должны были внести ясность в судьбу пропавших без вести в Первой Карабахской войны азербайджанцев.

Азербайджан не считает удовлетворительной деятельность таких структур, как Международный Комитет Красного Креста (МККК), которые должны были внести ясность в судьбу пропавших без вести в Первой Карабахской войны азербайджанцев.

Как сообщает Report, об этом помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев написал в своем аккаунте в "Х" по случаю 30 августа - Международного дня пропавших без вести.

"В контексте 30-летнего армяно-азербайджанского конфликта мы не считаем удовлетворительной деятельность таких структур, как МККК, которые в соответствии с международным гуманитарным правом должны были внести ясность в судьбу наших соотечественников, пропавших без вести.

К сожалению, сегодня МККК, вопреки своему уставу и международному гуманитарному праву, занимается передачей ложных сведений лицам, которые пишут отчеты по платному заказу Армении, и участвует в предвзятой пропагандистской кампании против Азербайджана. Азербайджанское государство и впредь будет прилагать все усилия для выяснения судеб пропавших без вести, продолжит принимать меры, чтобы положить конец тоске и страданиям их семей", - говорится в публикации.