Хикмет Гаджиев: Азербайджан намерен освободить армянских жителей Карабаха от хунты, которая держит их в заложниках

Как сообщает Report, об этом помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев заявил в интервью телеканалу "Аль-Джазира".

Намерением Азербайджана является освобождение армянских жителей Карабаха от режима хунты и марионеточного режима, заложниками которого они являются.

Как сообщает Report, об этом помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев заявил в интервью телеканалу "Аль-Джазира".

"Целью Азербайджана является разоружение военных формирований, а также роспуск незаконной политической системы, которая была создана на территориях Азербайджана. Это даст больше шансов на мирную реинтеграцию армян Карабаха в политическую, экономическую и социальную жизнь Азербайджана", - заявил Х. Гаджиев.

Помощник президента Азербайджана с сожалением отметил, что, несмотря на трехстороннее соглашение 10 ноября 2020 года, армянские ВС продолжают оставаться на суверенных территориях страны. "Они продолжают оставаться прямым вызовом безопасности Азербайджана. Азербайджан приглашал представителя карабахских армян в Баку и другие регионы, чтобы провести прямой диалог. Но они продолжают сохранять статус "серой зоны", что представляет прямой вызов безопасности Азербайджана", - заявил Хикмет Гаджиев.

Он также отметил, что армянские вооруженные формирования заложили миллионы мин на территории Азербайджана и продолжают осуществлять провокации против мирного населения, устанавливая мины.

В результате подобной провокации погибли шесть человек, в том числе мирные жители и полицейские. В этой связи Азербайджан начал антитеррористические мероприятия локального характера, чтобы нейтрализовать незаконные военные структуры в Карабахском регионе.

По его словам, существует также вопрос обеспечения безопасности азербайджанского населения.

"Азербайджан никоим образом не берет на прицел мирных жителей. В рамках мероприятий с применением высокоточного оружия выводятся из строя позиции формирований вооруженных сил Армении, их долговременные огневые точки, а также боевые средства и объекты военного назначения", - подчеркнул Х. Гаджиев, отметив, что террористы используют мирных жителей Карабаха в качестве щита, намеренно устанавливают военные объекты рядом с гражданскими.

"Поэтому мы призвали гражданское население на местах держаться подальше от военных объектов и не поддерживать формирования вооруженных сил Армении", - добавил он.