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Хикмет Четин: Продолжающаяся оккупация территорий Азербайджана - позор для международного сообщества

​Хикмет Четин: Единственный проигравший в регионе - это Армения
Единственный проигравший в регионе cтраной является Армения
© Report / Firi Salim

Сегодня единственной страной, которая проиграла в регионе является Армения.

Как сообщает Report, об этом заявил бывший министр иностранных дел Турции Хикмет Четин на  проходящей в Баку конференции на тему "100-летие органов дипломатической службы Азербайджана". 

"Армения до сих пор продолжает агрессию и оккупацию территорий Азербайджана. Это позор для международного сообщества. Если они хотят пользоваться благами в регионе, то необходимо отказаться от политики вражды и оккупации. Мы много говорили об этом в 90-е годы  армянским дипломатам, но они избегали всех контактов"-, сказал он.

Он также отметил, что отношения Азербайджана и Турции очень крепки, страны реализуют  ряд масштабных совместных проектов.

"Азербайджан может гордиться своей внешней политикой. Пока силен Азербайджан, сильна и Турция",- подытожил он

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