Хикмет Четин: Продолжающаяся оккупация территорий Азербайджана - позор для международного сообщества

Сегодня единственной страной, которая проиграла в регионе является Армения.
Как сообщает Report, об этом заявил бывший министр иностранных дел Турции Хикмет Четин на проходящей в Баку конференции на тему "100-летие органов дипломатической службы Азербайджана".
"Армения до сих пор продолжает агрессию и оккупацию территорий Азербайджана. Это позор для международного сообщества. Если они хотят пользоваться благами в регионе, то необходимо отказаться от политики вражды и оккупации. Мы много говорили об этом в 90-е годы армянским дипломатам, но они избегали всех контактов"-, сказал он.
Он также отметил, что отношения Азербайджана и Турции очень крепки, страны реализуют ряд масштабных совместных проектов.
"Азербайджан может гордиться своей внешней политикой. Пока силен Азербайджан, сильна и Турция",- подытожил он
Tural AsadiАвтор новости