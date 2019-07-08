Хикмет Четин: Продолжающаяся оккупация территорий Азербайджана - позор для международного сообщества

© Report / Firi Salim https://report.az/storage/news/dd91acd4c1cf0a4c3b2faf273837c6fb/13e64b83-66ea-4ce1-b478-dbbc42289346_292.jpg

Сегодня единственной страной, которая проиграла в регионе является Армения.

Как сообщает Report, об этом заявил бывший министр иностранных дел Турции Хикмет Четин на проходящей в Баку конференции на тему "100-летие органов дипломатической службы Азербайджана".

"Армения до сих пор продолжает агрессию и оккупацию территорий Азербайджана. Это позор для международного сообщества. Если они хотят пользоваться благами в регионе, то необходимо отказаться от политики вражды и оккупации. Мы много говорили об этом в 90-е годы армянским дипломатам, но они избегали всех контактов"-, сказал он.

Он также отметил, что отношения Азербайджана и Турции очень крепки, страны реализуют ряд масштабных совместных проектов.

"Азербайджан может гордиться своей внешней политикой. Пока силен Азербайджан, сильна и Турция",- подытожил он