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Ханданян: При подписании мира с Баку необходимость в миссии ЕС в Армении может отпасть

Ханданян: При подписании мира с Баку необходимость в миссии ЕС в Армении может отпасть Необходимость в присутствии наблюдательной миссии Евросоюза в Армении может отпасть в случае подписания соглашения о мире с Азербайджаном.
Внешняя политика
4 сентября 2024 г. 14:29
Ханданян: При подписании мира с Баку необходимость в миссии ЕС в Армении может отпасть

Необходимость в присутствии наблюдательной миссии Евросоюза в Армении может отпасть в случае подписания соглашения о мире с Азербайджаном.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил глава комиссии парламента Армении по внешним отношениям Саркис Ханданян.

"Наблюдатели ЕС находятся на территории Армении и осуществляют мониторинг с армянской стороны границы, поэтому армянская сторона должна решить, когда, на какой срок и с каким персоналом должны присутствовать наблюдатели ЕС. Когда будет заключено мирное соглашение, завершен процесс демаркации границы и наступит региональный мир, может быть логично, что нет необходимости в мониторинге, но на данный момент такой вопрос, естественно, не обсуждается", - отметил он.

Ханданян ответил, что вопрос открыт, на какой платформе или под чьей эгидой может быть подписан мирный договор.

"Возможно, что он будет подписан в двустороннем формате, возможно, что он будет подписан в стране третьего партнера, не исключен любой вариант", - сказал он.

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Версия на английском языке Khandanyan: EU mission in Armenia may not be needed in case of peace with Baku

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