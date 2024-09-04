Ханданян: При подписании мира с Баку необходимость в миссии ЕС в Армении может отпасть

Ханданян: При подписании мира с Баку необходимость в миссии ЕС в Армении может отпасть

Необходимость в присутствии наблюдательной миссии Евросоюза в Армении может отпасть в случае подписания соглашения о мире с Азербайджаном.

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Необходимость в присутствии наблюдательной миссии Евросоюза в Армении может отпасть в случае подписания соглашения о мире с Азербайджаном. Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил глава комиссии парламента Армении по внешним отношениям Саркис Ханданян. "Наблюдатели ЕС находятся на территории Армении и осуществляют мониторинг с армянской стороны границы, поэтому армянская сторона должна решить, когда, на какой срок и с каким персоналом должны присутствовать наблюдатели ЕС. Когда будет заключено мирное соглашение, завершен процесс демаркации границы и наступит региональный мир, может быть логично, что нет необходимости в мониторинге, но на данный момент такой вопрос, естественно, не обсуждается", - отметил он. Ханданян ответил, что вопрос открыт, на какой платформе или под чьей эгидой может быть подписан мирный договор. "Возможно, что он будет подписан в двустороннем формате, возможно, что он будет подписан в стране третьего партнера, не исключен любой вариант", - сказал он. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram