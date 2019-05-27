Халаф Халафов прокомментировал заявление Лаша Дарсалия

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"Согласно международному праву, после распада СССР Азербайджанская Республика и Грузия автоматически стали правопреемниками административных границ, существовавших между ними. Впоследствии эти границы стали государственными и были взяты под контроль пограничных служб двух стран".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель главы МИД Азербайджана Халаф Халафов, комментируя заявление заместителя главы МИД Грузии Лаша Дарсалия, который в ходе последнего заседания Комиссий по делимитации и демаркации государственной границы между Азербайджаном и Грузией, в частности сказал: "На заседании комиссии мы поставили вопрос о том, что важно не предпринимать шаги, которые могут способствовать формированию такого восприятия, что каким-то образом изменяется статус-кво".

"Факт, что на участке "Кешикчидаг" граница всегда была, и она охранялась и охраняется пограничными службами с нашей и грузинской стороны. Переходы к пещерам на заповедной территории "Кешикчидаг", по запросу грузинской стороны и взаимной договорённости, грузинскими паломниками осуществлялись под контролем азербайджанских пограничников. Это и сегодня также имеет место. Что же касается осуществления каких-то хозяйственных и других работ на своей территории, то это – суверенное право каждой стороны" - заявил Х.Халафов.