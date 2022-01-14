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Халаф Халафов: Присутствие Турции в регионе придает нам силы 

Халаф Халафов: Присутствие Турции в регионе придает нам силы  "Присутствие Турции в регионе придает нам силы".
Внешняя политика
14 января 2022 г. 15:23
Халаф Халафов: Присутствие Турции в регионе придает нам силы 
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"Присутствие Турции в регионе придает нам силы".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.

Замминистра отметил, что Турция оказала Азербайджану братскую поддержку в 44-дневной Отечественной войне, всегда была рядом: "Азербайджан никогда этого не забудет. Славная победа в Отечественной войне - это победа не только Азербайджана, но и всего тюркского мира. После войны в регионе появились новые реалии, и присутствие Турции в регионе придает нам силы. Подписание исторической Шушинской декларации подняло наше союзничество на еще более высокий уровень”.

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Версия на английском языке Azerbaijani Deputy FM: Turkey's presence in region makes us stronger
Версия на азербайджанском языке Xələf Xələfov: "Türkiyənin bölgədə mövcudluğu gücümüzə güc qatır"

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