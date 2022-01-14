Халаф Халафов: Присутствие Турции в регионе придает нам силы

"Присутствие Турции в регионе придает нам силы".

"Присутствие Турции в регионе придает нам силы".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.

Замминистра отметил, что Турция оказала Азербайджану братскую поддержку в 44-дневной Отечественной войне, всегда была рядом: "Азербайджан никогда этого не забудет. Славная победа в Отечественной войне - это победа не только Азербайджана, но и всего тюркского мира. После войны в регионе появились новые реалии, и присутствие Турции в регионе придает нам силы. Подписание исторической Шушинской декларации подняло наше союзничество на еще более высокий уровень”.