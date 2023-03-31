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Халаф Халафов: Невыполнение Арменией своих обязательств создает угрозу обеспечению мира в регионе

Халаф Халафов: Невыполнение Арменией своих обязательств создает угрозу обеспечению мира в регионе Заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов подробно проинформировал генерального директора по европейским делам Министерства иностранных дел Чехии Ярослава Курфюрста о новых реалиях, сложившихся в регионе в постконфликтный период, о восстановитель
Внешняя политика
31 марта 2023 г. 15:59
Халаф Халафов: Невыполнение Арменией своих обязательств создает угрозу обеспечению мира в регионе

Заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов подробно проинформировал генерального директора по европейским делам Министерства иностранных дел Чехии Ярослава Курфюрста о новых реалиях, сложившихся в регионе в постконфликтный период, о восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Как передает Report, об этом сообщили в МИД Азербайджана.

Рассказав об инициативах Азербайджана по нормализации отношений с Арменией, продвижению мирной повестки дня, делимитации государственной границы, открытию коммуникаций, Х.Халафов отметил, что провокации, совершенные Арменией, в частности невыполнение обязательств, вытекающих из трехстороннего заявления, создают угрозу обеспечению мира и спокойствия в регионе.

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Версия на английском языке Azerbaijani deputy FM: Armenia's non-fulfilment of obligations poses threat to peace in region
Версия на азербайджанском языке Xələf Xələfov: "Ermənistanın öhdəliklərini yerinə yetirməməsi bölgədə sülhə təhdid yaradır"

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