Халаф Халафов: Невыполнение Арменией своих обязательств создает угрозу обеспечению мира в регионе

Заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов подробно проинформировал генерального директора по европейским делам Министерства иностранных дел Чехии Ярослава Курфюрста о новых реалиях, сложившихся в регионе в постконфликтный период, о восстановитель

Заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов подробно проинформировал генерального директора по европейским делам Министерства иностранных дел Чехии Ярослава Курфюрста о новых реалиях, сложившихся в регионе в постконфликтный период, о восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Как передает Report, об этом сообщили в МИД Азербайджана.

Рассказав об инициативах Азербайджана по нормализации отношений с Арменией, продвижению мирной повестки дня, делимитации государственной границы, открытию коммуникаций, Х.Халафов отметил, что провокации, совершенные Арменией, в частности невыполнение обязательств, вытекающих из трехстороннего заявления, создают угрозу обеспечению мира и спокойствия в регионе.