Халаф Халафов и Мурат Нуртлеу обсудили стратегическое партнерство Азербайджана и Казахстана

Халаф Халафов и Мурат Нуртлеу обсудили стратегическое партнерство Азербайджана и Казахстана

Представитель президента Азербайджана по особым поручениям Халаф Халафов встретился с заместителем премьер-министра - министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД Казахстана.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы азербайджано-казахстанского стратегического партнерства в двустороннем и многостороннем форматах, а также обменялись мнениями по перспективам его дальнейшего развития.

"Особое внимание было уделено взаимодействию в рамках многосторонних структур, в частности Совещания по взаимодействию и мерам довериям в Азии (СВМДА), выступающего эффективной площадкой для формирования совместных подходов по укреплению сотрудничества в регионе", - говорится в сообщении.