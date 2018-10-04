Халаф Халафов: Азербайджан намерен расширять сотрудничество с Германией

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Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Для взаимоотношений между Азербайджаном и Германией заложена очень благоприятная почва.

Как передает Report, об этом на официальном приеме по случаю Дня германского единства заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.

"Толерантность, которая 100-летиями существует в Азербайджане, создала благоприятную почву для дружбы и сотрудничества между нашими народами и странами. Тому примером является приезд в Азербайджан в XIX веке группы немцев", - сказал он.

По словам Х.Халафова, азербайджано-германские отношения успешно развиваются по многим направлениям.

"Это является показателем доверительных отношений между нашими странами. Кроме того, недавний визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Азербайджан также придаст стимул развитию этих отношений. Баку и Берлин тесно сотрудничают как на двустороннем уровне, так и на международных платформах", - отметил Х.Халафов.

Замминистра также отметил важную роль Азербайджана в вопросе обеспечения энергетической безопасности Европы, а также сотрудничества по этому направлению.

Халафов выразил надежду, что "Германия и ее партнеры по ЕС сделают все возможное для урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках международных норм и принципов".