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    Халаф Халафов: Азербайджан намерен расширять сотрудничество с Германией

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    Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Для взаимоотношений между Азербайджаном и Германией заложена очень благоприятная почва.

    Как передает Report, об этом на официальном приеме по случаю Дня германского единства заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.

    "Толерантность, которая 100-летиями существует в Азербайджане, создала благоприятную почву для дружбы и сотрудничества между нашими народами и странами. Тому примером является приезд в Азербайджан в XIX веке группы немцев", - сказал он.

    По словам Х.Халафова, азербайджано-германские отношения успешно развиваются по многим направлениям.

    "Это является показателем доверительных отношений между нашими странами. Кроме того, недавний визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Азербайджан также придаст стимул развитию этих отношений. Баку и Берлин тесно сотрудничают как на двустороннем уровне, так и на международных платформах", - отметил Х.Халафов.

    Замминистра также отметил важную роль Азербайджана в вопросе обеспечения энергетической безопасности Европы, а также сотрудничества по этому направлению.

    Халафов выразил надежду, что "Германия и ее партнеры по ЕС сделают все возможное для урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках международных норм и принципов".

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