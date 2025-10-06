Хакан Фидан: Проведение 12-го Саммита ОТГ в Габале вызывает гордость

Проведение 12-го Саммита глав государств Организации тюркских государств в азербайджанском городе Габала вызывает гордость.

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом в интервью представителям СМИ сказал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, прибывший с визитом в Азербайджан для участия в Саммите.

Он отметил, что очень приятно представить лидерам такой красивый город тюркского мира и принимать их здесь.

"Сильные государственные союзы способствуют укреплению организации. Поэтому я надеюсь, что мы увидим в будущем более устойчивый к глобальным кризисам тюркский мир. Наши лидеры обсудят этот вопрос завтра в Габале", - добавил Фидан.