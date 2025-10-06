Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Хакан Фидан: Проведение 12-го Саммита ОТГ в Габале вызывает гордость

    Внешняя политика
    • 06 октября, 2025
    • 20:20
    Хакан Фидан: Проведение 12-го Саммита ОТГ в Габале вызывает гордость

    Проведение 12-го Саммита глав государств Организации тюркских государств в азербайджанском городе Габала вызывает гордость.

    Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом в интервью представителям СМИ сказал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, прибывший с визитом в Азербайджан для участия в Саммите.

    Он отметил, что очень приятно представить лидерам такой красивый город тюркского мира и принимать их здесь.

    "Сильные государственные союзы способствуют укреплению организации. Поэтому я надеюсь, что мы увидим в будущем более устойчивый к глобальным кризисам тюркский мир. Наши лидеры обсудят этот вопрос завтра в Габале", - добавил Фидан.

