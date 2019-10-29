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Хафиз Пашаев обратился к президенту Азербайджана с просьбой освободить его от должности замминистра иностранных дел

Хафиз Пашаев обратился к президенту Азербайджана

Замминистра иностранных дел, ректор Университета АДА Хафиз Пашаев обратился к президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву с просьбой освободить его от должности замминистра иностранных дел.

Об этом сообщили Report в пресс-службе МИД.

В обращении отмечается, что он предпринял этот шаг принимая во внимание призыв главы государства о приходе на госслужбу новых и молодых кадров для эффективного осуществления реформ под руководством президента Ильхама Алиева. 

Отметим, что Х.Пашаев продолжит деятельность в качестве ректора Университета АДА и члена Коллегии МИД, с учетом того, что вуз функционирует при МИД.

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