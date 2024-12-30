О нас

HaberGlobal: Азербайджан прилагает все усилия для выяснения причин авиакатастрофы

HaberGlobal: Азербайджан прилагает все усилия для выяснения причин авиакатастрофы Азербайджан прилагает все усилия для всестороннего расследования причин крушения самолета "Азербайджанских авиалиний" близ Актау, Казахстан.
Внешняя политика
30 декабря 2024 г. 13:52
HaberGlobal: Азербайджан прилагает все усилия для выяснения причин авиакатастрофы

Азербайджан прилагает все усилия для всестороннего расследования причин крушения самолета "Азербайджанских авиалиний" близ Актау, Казахстан.

Как сообщает Report, об этом сказала руководитель отдела внешней политики канала HaberGlobal Сухейла Демир во время обсуждений в эфире подробностей произошедшей авиакатастрофы.

Она также упомянула о телефонных переговорах между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом России, а также о взаимодействии Казахстана с Азербайджаном в связи с катастрофой.

Напомним, что пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение 25 декабря вблизи города Актау в Казахстане. Из 67 человек на борту 38 погибли, 29 выжили.

Указом президента Азербайджана Ильхама Алиева звание Национального героя Азербайджана присвоено посмертно погибшим членам экипажа - Игорю Ивановичу Кшнякину, Александру Георгиевичу Кальянинову, Хокюме Джалил гызы Алиевой. Выжившие при крушении члены экипажа Зульфигар Сардар оглу Асадов и Айдан Вагиф гызы Рагимли награждены орденом "Рашадат" 1-й степени.

По предварительным данным, самолет потерпел крушение в результате физического и технического внешнего вмешательства.

Подробнее в видео:

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Haber Global: Azerbaijan determined to use its diplomatic capacity to uncover causes of plane crash
Версия на азербайджанском языке "HaberGlobal": Azərbaycan aviaqəzanın səbəblərinin ortaya çıxarılması üçün diplomatik gücünü göstərməkdə qərarlıdır

Самое важное

Фуад Мурадов: Некоторые соотечественники мешают объединению диаспоры из личных интересов
Фуад Мурадов: Некоторые соотечественники мешают объединению диаспоры из личных интересов
30 декабря 2024 г. 12:26
Установлены личности пострадавших в авиакатастрофе вблизи Актау, продолжающих лечение в Баку
Установлены личности пострадавших в авиакатастрофе вблизи Актау, продолжающих лечение в Баку
29 декабря 2024 г. 17:08
Президент подпишет сегодня распоряжение о награждении членов экипажа самолета AZAL
Президент подпишет сегодня распоряжение о награждении членов экипажа самолета AZAL
29 декабря 2024 г. 15:44
Cпикер Сената Казахстана: Делать выводы рано
Cпикер Сената Казахстана: Делать выводы рано
26 декабря 2024 г. 12:29
26 декабря в Азербайджане объявлен траур
26 декабря в Азербайджане объявлен траур
25 декабря 2024 г. 15:32
Четверо несовершеннолетних находились на борту потерпевшего крушение самолета AZAL
Четверо несовершеннолетних находились на борту потерпевшего крушение самолета AZAL
25 декабря 2024 г. 12:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi