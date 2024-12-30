HaberGlobal: Азербайджан прилагает все усилия для выяснения причин авиакатастрофы

Азербайджан прилагает все усилия для всестороннего расследования причин крушения самолета "Азербайджанских авиалиний" близ Актау, Казахстан.

Азербайджан прилагает все усилия для всестороннего расследования причин крушения самолета "Азербайджанских авиалиний" близ Актау, Казахстан.

Как сообщает Report, об этом сказала руководитель отдела внешней политики канала HaberGlobal Сухейла Демир во время обсуждений в эфире подробностей произошедшей авиакатастрофы.

Она также упомянула о телефонных переговорах между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом России, а также о взаимодействии Казахстана с Азербайджаном в связи с катастрофой.

Напомним, что пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение 25 декабря вблизи города Актау в Казахстане. Из 67 человек на борту 38 погибли, 29 выжили.

Указом президента Азербайджана Ильхама Алиева звание Национального героя Азербайджана присвоено посмертно погибшим членам экипажа - Игорю Ивановичу Кшнякину, Александру Георгиевичу Кальянинову, Хокюме Джалил гызы Алиевой. Выжившие при крушении члены экипажа Зульфигар Сардар оглу Асадов и Айдан Вагиф гызы Рагимли награждены орденом "Рашадат" 1-й степени.

По предварительным данным, самолет потерпел крушение в результате физического и технического внешнего вмешательства.

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