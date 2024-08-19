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Haber Global: Азербайджан оказывает Турции большую поддержку в борьбе с лесными пожарами

Haber Global: Азербайджан оказывает Турции большую поддержку в борьбе с лесными пожарами Турецкий канал Haber Global выпустил материал, посвященный поддержке, которую Азербайджан оказывает Турции в борьбе с лесными пожарами.
Внешняя политика
19 августа 2024 г. 20:16
Haber Global: Азербайджан оказывает Турции большую поддержку в борьбе с лесными пожарами

Турецкий канал Haber Global выпустил материал, посвященный поддержке, которую Азербайджан оказывает Турции в борьбе с лесными пожарами.

Как сообщает Report, в материале рассказывается о самолете-амфибии Бе-200ЧС, отправленном в Турцию по поручению президента Ильхама Алиева.

Самолет активно участвует в тушении пожаров в регионах Измира и Муглы. С момента прибытия он сбросил 114 тонн воды на горящие участки, оказывая значительную помощь в борьбе с огнем.

Отмечается, что персонал Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана находится в полной готовности для оказания дополнительной помощи, если турецкая сторона выразит такую необходимость.

В материале также упоминается телефонный разговор между лидерами двух стран, в ходе которого президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан готов оказать братской стране любую дополнительную поддержку для пресечения пожаров.

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Версия на азербайджанском языке “Haber Global”: Azərbaycan meşə yanğınlarına qarşı mübarizədə Türkiyəyə böyük dəstək verir

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