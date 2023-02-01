Гусман: Нападение на посольство Азербайджана в Тегеране невозможно ни объяснить, ни оправдать

Гусман: Злодеяние в адрес азербайджанского посольства в Тегеране невозможно не объяснить, не оправдать

Злодеяние, которое произошло в отношении посольства Азербайджана в Тегеране, невозможно ни объяснить, ни оправдать. Кто бы ни говорил, что это преступление террориста-одиночки, мне кажется, что это требует тщательного разбирательства.

Об этом российскому бюро Report заявил первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман.

Он особо подчеркнул важность проведения властями Ирана "скрупулезного расследования этого преступления".

"Что подтолкнуло, стоял ли кто-то за исполнителем, были ли у него сообщники, кто его вооружил. Я не думаю, что автомат Калашникова в Тегеране продается в магазинах. Все это вызывает большие вопросы. Если представить себе какая воинствующая анти-азербайджанская истерия уже долгое время ведется в иранских СМИ, то все это, конечно, очень печально", заявил Гусман. .

По его мнению, терроризм не имеет национальности и требует жесткого ответа и наказания: "Как справедливо сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, терроризму нет места в современном мире. В данном случае, Азербайджан правильно взвешивает ситуацию и думаю, что потребует от Ирана соответствующих объяснений и решений. Я хочу добавить, что в результате этого преступления погиб подлинный герой – начальник охраны посольства Орхан Аскеров, который жизнью своей предотвратил еще большую беду. Мои соболезнования семье Орхана Аскерова", - заявил первый заместитель генерального директора ТАСС.

Утром 27 января произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране.

Нападавший прорвался на пост охраны дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки "Калашников". Еще два сотрудника охраны посольства также получили ранения при отражении нападения.