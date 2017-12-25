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    Гурбангулы Бердымухамедов поздравил президента Азербайджана

    С удовлетворением хотелось бы отметить существующий высокий уровень сотрудничества между Туркменистаном и Азербайджанской Республикой

    Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

    Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

    "Уважаемый Ильхам Гейдар оглу.

    От имени народа и правительства Туркменистана, а также от себя лично имею честь направить Вам искренние поздравления по случаю дня Вашего рождения!

    Под Вашим руководством братский народ Азербайджана достиг значительных успехов в государственном строительстве и больших достижений в различных сферах экономики Вашей страны.

    С удовлетворением хотелось бы отметить существующий высокий уровень сотрудничества между Туркменистаном и Азербайджанской Республикой. Твердо убежден, что двусторонние отношения, основанные на принципах взаимного уважения, доверия и добрососедства, нашими совместными усилиями будут и далее развиваться и укрепляться во благо народов двух стран.

    Пользуясь этой приятной возможностью, искренне желаю Вам всегда находиться в крепком здравии, быть преисполненным жизненной энергией, личного счастья, а также больших успехов на высшем государственном посту во имя прогресса и процветания всего народа братского Азербайджана".

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