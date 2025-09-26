Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    Гудси Османов представил транспортные проекты Азербайджана на конференции в Констанце

    Внешняя политика
    • 26 сентября, 2025
    • 10:48
    Гудси Османов представил транспортные проекты Азербайджана на конференции в Констанце

    Посол Азербайджана в Румынии Гудси Османов принял участие на конференции South East Europe EPC & Infrastructure, проходившей в Констанце 24-25 сентября.

    Как сообщили Report в азербайджанской дипмиссии, в своем выступлении дипломат коснулся транспортно-логистичеких проектов между Азией и Европой, в частности отметил значение проекта Среднего коридора, а также рассказал о реформах в Азербайджане, касающихся цифровизации логистических процессов для оптимизации перевозок и укрепления регионального сотрудничества.

    Мероприятие было организовано компанией Creative Communication в партнерстве с CAIR (Confederation of Romanian Entrepreneurs and Investors), ACUE (Federation of Energy Utility Companies), PATRES (Employers" Organization of Renewable Energy Producers), PSC (Employers" Association of Construction Companies), BRCC (British Romanian Chamber of Commerce), UNTRR (National Union of Road Hauliers from Romania) и USER (Union of Romanian Freight Forwarders Associations).

    На мероприятии также приняли участие представители государственных органов Румынии, руководители бизнес сообщества, представители порта Констанца, дипломаты и общественные деятели.

    Конференция подчеркнула стратегическую роль порта Констанца как главных ворот для крупных инфраструктурных и энергетических проектов, подтвердив важность трансграничного сотрудничества и внедрения инновационных решений.

    Одновременно событие имело целью объединить государственные институты и частный сектор в поиске общих решений для устойчивого экономического развития региона.

    Azərbaycan səfiri Rumıniyadakı konfransda Orta Dəhliz layihəsindən danışıb
    Gudsi Osmanov presented Azerbaijan's transport projects at conference in Constanta

