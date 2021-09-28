Губернатор Закарпатья: Хочу лично встретиться со всеми азербайджанцами в области

Интервью губернатора Закарпатской области Украины Анатолия Полоскова восточноевропейскому бюро Report.

Интервью губернатора Закарпатской области Украины Анатолия Полоскова восточноевропейскому бюро Report.

- Как бы Вы оценили нынешнее состояние региональных, экономических, социальных связей между Азербайджаном и Украиной? Какие нерешенные вопросы остаются в региональных связях представляемого Вами региона с Азербайджаном? Что бы Вы могли предложить?

- Я бы охарактеризовал наши отношения как недопустимо низкие. Они сегодня находятся на такой стадии, что сегодня в Закарпатье практически нет азербайджанского бизнеса. Хотя мы знаем, что в Азербайджане есть очень сильные компании. Поэтому я оцениваю свою работу в данном направлении не скажу негативно, но без сильного позитива. Вместе с тем, сегодняшняя ситуация говорит о том, что в наших отношениях может быть очень большая перспектива. Я лично знаком с гражданами Азербайджана, я знаю многих азербайджанцев, знаю их как очень ответственных и порядочных людей. Я знаю, что с ними можно и нужно делать бизнес. Поэтому сразу хочу поблагодарить вас за то, что вы проявили интерес, за то, что встречаетесь с главами областных администраций. И это с вашей помощью и нашими усилиями может сдвинуть отношения.

Цифры статистики импорта и экспорта товаров и услуг с Азербайджаном говорят сами за себя. Если в 2020 году было всего 300 тысяч долларов США, то за первое полугодие 2021 года - 140 тысяч долларов США. Я понимаю, что была пандемия, 2020 год выпал практически из нашей жизни, из бизнеса, но у меня нет никаких сомнений, что дальше нам надо наращивать и укреплять наши связи. Если вы позволите, я бы вспомнил компанию SOCAR. Совершенно потрясающие автозаправочные комплексы и почему бы им не быть в Закарпатье?! Это мы можем рассматривать как одну из наших с вами перспектив. Очень большой потенциал в Закарпатье для отдыха. У нас такие природные условия, которые нельзя найти в других регионах Украины. Здесь на очень небольшой территории сосредоточены и горы, и низины. У нас уникальный климат, который позволяет отдыхать в любое время года.

Где-то в начале-середине ноября в одном районе еще собирают виноград, отъедете за 100-120 км, и вы уже катаетесь на лыжах. Это уникальный случай. У нас отличные Минеральные Воды. Для рекреации у нас созданы очень хорошие условия. Поэтому сотрудничество в сфере туризма, обмен туристами и гостями тоже очень интересное направление.

Закарпатцы должны быть осведомлены об Азербайджане, азербайджанцы - о Закарпатье. Тут нужно понимать логистику, потому что между нашими странами большое расстояние. Мы возобновили работу аэропорта в Ужгороде. Из Киева есть регулярные рейсы. Это один из вариантов как можно к нам добраться. Украина сейчас вкладывает очень большие деньги в дорожную инфраструктуру. Поэтому путешествовать на автомобиле очень комфортно. Национальные государственные дороги практически все восстановлены. По всему Закарпатью очень красивые дороги, это очень красивая местность. Мы граничим с четырьмя странами Европейского Союза. Если туристические группы из Азербайджана находятся в соседних с нами странах, к нам попасть очень легко.

Строить отношения нужно, в этом я абсолютно убежден. У нас в Закарпатье очень маленькая азербайджанская община. Последняя перепись населения велась 20 лет назад - в 2001 году. Согласно той переписи, в Закарпатье проживал всего 321 азербайджанец. Сейчас я даже не могу сказать точную цифру, точно знаю, что в нашей области есть азербайджанцы. Потому что всего год назад у нас был зарегистрирован Объединенный конгресс азербайджанцев Украины, которым руководит Захид Гусейнов. Я с удовольствием с ним встречусь. Нам нужно даже то небольшое число азербайджанцев, что у нас в Закарпатье, нам нужно обязательно с ними познакомиться и это сблизит нас. Все национальные меньшинства в Закарпатье должны чувствовать себя и жить здесь как дома. Не важно, сколько их. Они должны иметь прямой контакт с администрацией, прямой контакт со мной как с главой администрации, чтобы жить здесь как дома.

- Закарпатье является регионом особого значения как с точки зрения природных ресурсов, так и со стратегической точки зрения. Исходя из этих факторов, какие вопросы могут быть рассмотрены во взаимном сотрудничестве с Азербайджаном? Есть ли у Вас какие-то конкретные предложения?

- У нас есть действующий промышленный парк на границе с Венгрией. Там расположен автомобильный завод, очень мощный. Там производят автомобили "Şkoda". На встрече с временным поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин мы сделали предложение, чтобы на базе этого индустриального парка начать производство автомобилей “Ford”. Сейчас мы работаем над созданием еще двух индустриальных парков. Со стороны государства, со стороны местных общин подготовлена вся инфраструктура. Индустриальные парки размещаются в очень удобных логистических развязках, чтобы это было близко к границе, не далеко от пунктов перехода, чтобы были близко автомобильные дороги и железнодорожные пути. В этих индустриальных парках можно и нужно делать бизнес. Два индустриальных парка мы сейчас планируем запускать, и это будет сделано при поддержке государства. Мы может говорить о любом промышленном производстве, которое может быть интересно для Азербайджана. Это такие площадки, где инвестору легко и удобно работать. Поэтому мы не ограничиваемся какими-то сферами деятельности. Мы предоставляем комфортные условия для ведения бизнеса. И со своей стороны мы обеспечиваем полную защиту инвестиций, защиту интересов инвестора. Поэтому мы с удовольствием проинформируем азербайджанскую сторону после того, как будут запущены два новых индустриальных парка.

- Украина сейчас на пороге серьезных реформ. Каким образом представляемый Вами регион участвует в этих реформах? Пожалуйста, перечислите конкретные факты.

- На самом деле мы не на пороге реформ, мы в реформах. То есть, реформы идут, какие-то более успешно, какие-то менее успешно. Произошли серьезные изменения в отношении финансирования медицинской сферы. Сегодня пациент не привязан к больнице, сегодня он может лечиться в любой больнице и финансирование идет за пациентом. То есть больницы, лечебные учреждения имеют контракты с Государственной службой в Киеве на предоставление медицинских услуг. Человек получает медицинское обслуживание и независимо от того, из какого он города, села и где он зарегистрирован, это медучреждение получает соответствующее финансирование из Киева напрямую. Это очень удобно, правильно.

У нас очень большие реформы, изменения. Программа президента Зеленского “большая стройка” – это глобальный для страны проект. Небольшой пример, в Закарпатье ремонтируются такие дороги, к которым за время независимости не притрагивались. Столько строится сейчас и реконструируется объектов медицинской инфраструктуры, как никогда не было в истории Украины. Идет большое строительство. В Закарпатье очень многое уже сделано, и у нас большие планы на 2022 год. С приходом Владимира Зеленского эти изменения настолько очевидны, что с этим спорить невозможно. Когда много строится, много делается, то люди это видят. Такие изменения, такие реформы вызывают много вопросов. Например: “Почему они не сделали этого раньше?", "Почему сейчас это стало возможным, несмотря на то, что у нас сегодня война, которая требует большого финансирования, несмотря на пандемию?" Но когда приходят к власти правильный человек и правильная команда, такие изменения возможны. По всему Закарпатью мы меньше чем за один год построили, реконструировали 8 приемных отделений. Практически это больница. Приемное отделение - это также операционные, это современные мощные компьютерные томографы, ангеографы, рентгены. У нас это получается. Я очень горжусь, что нахожусь в этой команде, в центре этих событий.

- Регион, в котором расположено Закарпатье, стал одним из самых уязвимых в период пандемии, часто его объявляют красной зоной. Какие сейчас статистические данные и какие перспективы? Как это отразилось на туризме, который является основным ресурсом региона?

- Сейчас у нас одна из лучших ситуаций по Украине по выявленным больным, по госпитализации. Относительно вакцинации мы создали в Закарпатье одну из плотных сетей вакцинальных пунктов и вакцинальных центров. У нас на сегодняшний день действуют 217 пунктов вакцинации и 14 центров. Центры работают без выходных, каждый день. Есть в наличии четыре типа вакцины, которые утверждены ВОЗ. Человек сам выбирает, какой вакциной привиться. Единственная проблема, которая у нас осталась, это не так много людей, которые хотели бы вакцинироваться. Если говорить о цифрах, у нас реально в Закарпатье проживает на сегодня по разным оценкам около 900 тысяч человек. По состоянию на сегодня у нас 155 тысяч человек вакцинированы первой дозой и 105 тысяч людей – второй дозой. Мы понимаем, что этого недостаточно для коллективного иммунитета. Сейчас очень большое внимание уделяем тому, чтобы убеждать людей. Вакцинация же не просто ради вакцинации, вакцинация для того, чтобы мы вновь не оказались в красной зоне, чтобы мы могли принимать туристов, чтобы к нам могли приезжать гости. У нас красная зона была весной этого года. Это были очень непростые времена, но мы вышли из нее. Уже в мае мы могли принимать туристов. До сегодняшнего дня у нас зеленая зона. Туристический поток в этом году, в этом летнем сезоне очень хороший... тяжело сказать точно, сколько у нас было гостей в этом сезоне, думаю 500-700 тысяч. Это почти столько же, сколько закарпатцев проживает в области.

- Украина - этнически богатая страна, здесь проживает большое число этнических меньшинств. Нам интересно, какой Вы видите азербайджанскую молодежь Закарпатья в будущем Украины? Видите ли Вы у азербайджанской молодежи потенциал быть на руководящей должности в областной администрации, быть избранным депутатом?

- В Закарпатье проживают более 100 наций и народностей. Закарпатье исторически очень мультикультурный, многонациональный край. У нас очень много представлено религиозных конфессий. Очень важно, что за столетия здесь никогда не было межэтнической, межрелигиозной вражды. Я сам по национальности русский. Я приехал сюда 31 год назад, приехал совсем молодым человеком. Я служил в армии практически на Полярном круге, у меня там был друг из Закарпатья. Я увидел у него фотографию моей будущей жены – это его двоюродная сестра. Он дал мне адрес, мы начали переписываться, я после армии приехал в гости и через год мы расписались. Никогда я за своей спиной не слышал ничего плохого. Теперь я уже точно закарпатец, но тогда я был простым русским парнем, и я смог достичь того, чего я достиг. В нашей администрации работают украинцы, венгры, румыны. Никогда ни я, ни кто-то из моего окружения не делал исключения для каких-то национальностей. Ты азербайджанец, ты порядочный человек, хороший специалист, милости просим, приходи и работай. И для азербайджанцев, и для представителей других национальностей создаются равные условия. У нас все закарпатцы, независимо от национальности.