Губернатор Ульяновской области: Мы собираемся перенять опыт азербайджанских коллег - ИНТЕРВЬЮ

"За последние годы Азербайджан совершил большой рывок в плане туризма"

"Ведутся переговоры касательно открытия прямого авиасообщения между Ульяновском и Баку"

"Я со своей командой собираюсь совершить рабочий визит в Баку во второй половине сентября"

Санкт-Петербург. 5 июня. REPORT.AZ/ Эксклюзивное интервью Report с губернатором Ульяновской области Сергеем Морозовым.

- Сергей Иванович, Ульяновская область достаточно активно сотрудничает с Азербайджаном. На чем основано это сотрудничество и каковы его перспективы?

- Сотрудничество с Азербайджаном является приоритетом в нашей международной деятельности. Между Ульяновской областью и Азербайджаном подписано соглашение о торгово-экономическом и научно-техническом сотрудничестве. Важное направление нашего сотрудничества с Азербайджаном это совместная работа малого и среднего бизнеса. Наши компании уже пошли в Азербайджан, и азербайджанские коллеги, прознав про то, что в Ульяновске максимально комфортная атмосфера для бизнеса, тоже начали подтягиваться. Сегодня мы видим просто вал открывающихся ресторанов и небольших отелей со стороны азербайджанских бизнесменов. Думаю, что это только начало. Нас это радует и мы считаем, что у нашего сотрудничества большая перспектива.

- А какие перспективы развития сотрудничества в сфере туризма?

- Одним из основных пунктов нашего взаимодействия является развитие туризма и укрепление авиационного сообщения. Это важно на сегодняшний день. Сейчас очень много россиян выбирает местом своего отдыха Азербайджан. У вас есть уникальные целебно-рекреационные курорты, где люди могут лечиться. Помимо этого россиян интересует познавательный туризм: красивые места, спокойствие в республике, возможность свободно общаться на русском языке – согласитесь, что все это немаловажно.

За последние годы Азербайджан совершил большой рывок в плане туризма: построено много комфортных гостиниц, налажена экскурсионная программа. Со стороны бизнеса постоянно звучат предложения, чтобы мы организовали устойчивое сотрудничество. Это подтолкнуло нас к тому, чтобы мы быстрее привели в порядок свой аэропорт и наладили авиационную связь с Азербайджаном. К концу лета аэропорт Ульяновска будет сдан после капитального ремонта. После этого мы будем открывать прямое авиационное сообщение с Баку: уже ведутся активные переговоры на этот счёт и в течение года этот вопрос будет решен.

- Ульяновскую область называют одним из главных загрузчиков будущего транспортного коридора "Север-Юг". Что область может предложить Азербайджану и странам Южной Азии?

- Как вы знаете, Ульяновская область является одним из лидеров российского машиностроения. Мы производим такие всемирно известные марки как "УАЗ" и "Ил". В важнейших отраслях нашей промышленности заинтересованы азиатские партнеры и проект "Север-Юг" придаст новый импульс развитию промышленности области.

Конкретно по проекту "Север-Юг" мы сейчас находимся на стадии переговоров. Крайне важно сейчас определиться с большим количеством заказов в области станкостроения, авиастроения и автомобилестроения. Мы формируем достаточно неплохие предложения и для азербайджанского правительства в этих направлениях.

- В рамках Петербургского Экономического Форума (ПМЭФ) много разговоров велось об инновационных технологиях, в частности об этом говорил президент Владимир Путин...

- В этой сфере Азербайджан уверенно прогрессирует, и мы собираемся перенять опыт азербайджанских коллег. В этом году мы уже посылали в Баку своих сотрудников, которые отвечают за проект "Умный регион". Они внимательно изучали работу уникального многофункционального центра по оказанию услуг населению АСАН. Нам показали все возможности этого центра, позаимствовали у бакинских коллег несколько интересных документов и сейчас корректируем областное законодательство.

Я со своей командой собираюсь совершить рабочий визит в Баку в этом году. Будем обсуждать много вопросов, в частности создание и развитие так называемой "умной экономики", построенной на последних достижениях научно-технического прогресса. Поездка намечена на вторую половину сентября.