​Губернатор Свердловской области посетит Азербайджан

Делегация Свердловской области России во главе с губернатором Евгением Куйвашевым посетит Азербайджан 11-12 сентября, сообщает Report со ссылкой на Российский информационно-культурный центр (РИКЦ) в Баку.

В состав делегации войдут представители законодательной и исполнительной власти, муниципалитетов, руководители вузов, медицинских учреждений, туристических компаний.

В ходе визита планируется проведение бизнес-форума.

Отметим также, что запланированы встречи с официальными лицами Азербайджана.

Наряду с этим в рамках программы визита в РИКЦ пройдет встреча членов делегации Свердловской области с руководителем представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентином Денисовым и сотрудниками центра.