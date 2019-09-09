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Губернатор Свердловской области посетит Азербайджан

​Губернатор Свердловской области посетит Азербайджан

Делегация Свердловской области России во главе с губернатором Евгением Куйвашевым посетит Азербайджан 11-12 сентября, сообщает Report со ссылкой на  Российский информационно-культурный центр (РИКЦ) в Баку.

В состав делегации войдут  представители законодательной и исполнительной власти, муниципалитетов, руководители вузов, медицинских учреждений, туристических компаний. 

В ходе визита  планируется проведение бизнес-форума. 

Отметим также, что запланированы встречи с официальными лицами Азербайджана.

Наряду с этим в рамках программы визита в РИКЦ пройдет встреча членов делегации Свердловской области с руководителем представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентином Денисовым и сотрудниками центра.

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