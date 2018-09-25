Губернатор провинции Ардебиль посетит Азербайджан

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Губернатор провинции Ардебиль Исламской Республики Иран Акбер Бехнамджу завтра прибудет с визитом в Азербайджан.

Как сообщает Report, А.Бехнамджу посетит Азербайджан по приглашению азербайджанской стороны. В ходе визита в Баку планируются его встречи с рядом официальных лиц, в ходе которых будут обсуждены вопросы укрепления сотрудничества.

Кроме того, завтра в Баку также прибудет гендиректор "Иранских железных дорог" Саид Мухаммедзаде.

В столице Азербайджана С.Мухаммедзаде обсудит с председателем ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавидом Гурбановым реализацию проекта железных дорог из Нахчывана через Иран в Баку, а также Решт-Астара.