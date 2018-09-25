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    Губернатор провинции Ардебиль посетит Азербайджан

    Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Губернатор провинции Ардебиль Исламской Республики Иран Акбер Бехнамджу завтра прибудет с визитом в Азербайджан.

    Как сообщает Report, А.Бехнамджу посетит Азербайджан по приглашению азербайджанской стороны. В ходе визита в Баку планируются его встречи с рядом официальных лиц, в ходе которых будут обсуждены вопросы укрепления сотрудничества. 

    Кроме того, завтра в Баку также прибудет гендиректор "Иранских железных дорог" Саид Мухаммедзаде.

    В столице Азербайджана С.Мухаммедзаде обсудит с председателем ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавидом Гурбановым реализацию проекта железных дорог из Нахчывана через Иран в Баку, а также Решт-Астара. 

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