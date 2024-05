Организация за демократию и экономическое развитие (ГУАМ) поздравила Азербайджан по случаю 28 Мая - Дня независимости.

Как передает Report, соответствующая публикация размещена на странице организации в соцсети "Х".

"Секретариат ГУАМ поздравляет Азербайджан с Днем независимости!", - говорится в публикации.