​Грузия эвакуировала из Азербайджана 114 своих граждан

Грузия эвакуировала из Азербайджана еще 114 своих граждан.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщили в посольстве соседней страны в Азербайджане.

Граждане Грузии накануне отправились на родину на автобусах. Среди них были подростки, пожилые, беременные женщины, люди с тяжелыми хроническими заболеваниями и временно проживающие в местах жительства, предоставленных посольством.

Было отмечено, что эвакуация граждан Грузии осуществлялась при поддержке посольства и координации с соответствующими государственными структурами Азербайджана.

Отметим, что ранее правительство Грузии обеспечило возвращение на родину 160 своих граждан из Азербайджана.