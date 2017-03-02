Грузинский тележурналист принес извинения азербайджанскому народу

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Обратившись с письмом в министерство иностранных дел, гражданин Грузии, корреспондент телеканала "Имеди" Гурами Рогава попросил исключить его имя из списка иностранцев, незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджанской Республики.

Как сообщили Report в министерстве, в письме он подчеркивает, что уважает признанную на международном уровне территориальную целостность, суверенитет Азербайджана и законы страны. Он также отмечает, что посетил оккупированные Арменией территории Азербайджана, не зная о возможных последствиях.

Гурами Рогава сказал, что данный визит не был направлен против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

Грузинский корреспондент выразил сожаление по поводу визита и отметил, что посещение им оккупированных Арменией территорий Азербайджана ни в коем случае не служит агитации самопровозглашенного режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана.

В связи с незаконным визитом на оккупированные территории Гурами Рогава принес извинения правительству и народу Азербайджана. Он также дал гарантию впредь не совершать подобные визиты на оккупированные территории.

Обращение Г.Рогава было рассмотрено в соответствующем порядке и принято решение исключить его имя из списка нежелательных людей.