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Грузинские политологи: Политическая обстановка в Грузии не скажется на отношениях с Азербайджаном

Грузинские политологи: Политическая обстановка в Грузии не скажется на отношениях с Азербайджаном Грузинские политологи заявили, что отношения между Тбилиси и Баку не изменятся, независимо от нового премьер-министра Грузии.
Внешняя политика
1 февраля 2024 г. 12:41
Грузинские политологи: Политическая обстановка в Грузии не скажется на отношениях с Азербайджаном

Грузинские политологи заявили, что отношения между Тбилиси и Баку не изменятся, независимо от нового премьер-министра Грузии.

Доктор политических наук Малхаз Гулашвили сказал грузинскому бюро Report, что Азербайджан и Грузия являются стратегическими партнерами.

"Я верю, что с приходом нового правительства дружба между нашими странами еще больше укрепится. Новым главой правительства станет Ираклий Кобахидзе. Еще до отставки Ираклия Гарибашвили эта информация уже просочилась в прессу. И это неспроста", - сказал он.

По мнению Гулашвили, избрание нового премьер-министра приведет к стремительному развитию и прогрессу в Грузии во всех сферах: "Поставлена цель добиться больших успехов как в бизнесе, так и в политике. Тбилиси возлагает очень большие надежды на ЕС. Думаю, при новом премьер-министре Грузия станет членом ЕС".

Комментируя вопрос, блогер Георгий Чахая отметил, что возвращение Бидзины Иванишвили в политику положительно скажется на отношениях с Азербайджаном.

"Все решения, принятые правительством до сих пор, были выполнены в соответствии с поручениями Бидзины Иванишвили. Его возвращение в политику еще больше укрепит отношения между нашими странами", - добавил он.

Руководитель действующей в Грузии организации "Центр реконструкции и развития - Прозрачный Кавказ" Мубариз Гараев также уверен, что новое правительство приведет Грузию к ускоренному развитию: "Сейчас для выполнения обязательств перед ЕС нужны новые лица как за пределами страны, так и внутри нее. Надеюсь, что смена власти сыграет более важную роль в укреплении мира в регионе и развитии отношений со стратегическими партнерами. Возвращение Бидзины Иванишвили в политику также является признаком того, что Грузия станет сильнее".

Он подчеркнул, что при новом правительстве отношения между Тбилиси и Баку поднимутся на более высокий уровень стратегического партнерства: "Это необходимо для развития региона. Потому что реализация в нем крупных проектов требует мира".

Отметим, что премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подал в отставку 29 января. Он возглавлял грузинское правительство с февраля 2021 года, находясь на этом посту во второй раз. Ранее Гарибашвили занимал пост главы правительства с 2013 по 2015 год.

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Версия на азербайджанском языке Gürcü politoloqlar: "Tbilisidə siyasi dəyişikliklər Azərbaycanla münasibətlərə təsir etməyəcək"

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