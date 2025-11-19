Группа жителей Физули направила благодарственное письмо Гурбангулы Бердымухамедову

Группа жителей города Физули направила благодарственное письмо национальному лидеру туркменского народа, председателю Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову.

Как сообщает Report, в письме говорится, что глубокие исторические, культурные, этнические, языковые и религиозные связи, формировавшиеся веками между азербайджанским и туркменским народами, составляют надежную основу отношений между двумя братскими странами.

"Отношения дружбы и братства, построенные на этом прочном фундаменте, еще более углубились благодаря вашим гуманитарным инициативам",- обращаются к Г.Бердымухамедову авторы письма.

Новость дополняется...