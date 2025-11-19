Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Группа жителей Физули направила благодарственное письмо Гурбангулы Бердымухамедову

    Внешняя политика
    • 19 ноября, 2025
    • 21:00
    Группа жителей города Физули направила благодарственное письмо национальному лидеру туркменского народа, председателю Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову.

    Как сообщает Report, в письме говорится, что глубокие исторические, культурные, этнические, языковые и религиозные связи, формировавшиеся веками между азербайджанским и туркменским народами, составляют надежную основу отношений между двумя братскими странами.

    "Отношения дружбы и братства, построенные на этом прочном фундаменте, еще более углубились благодаря вашим гуманитарным инициативам",- обращаются к Г.Бердымухамедову авторы письма.

    Новость дополняется...

    Bir qrup Füzuli sakini Qurbanqulu Berdiməhəmmədova təşəkkür məktubu ünvanlayıb

    Лента новостей