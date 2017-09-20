Группа студентов выразила у МИД Азербайджана недовольство в связи с невыдачей им виз для учебы в Италии - ФОТО

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Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Группа студентов выразила протест перед зданием МИД Азербайджана.

Как сообщает Report, собравшиеся порядка 60-70 человек выразили недовольство тем, что итальянское посольство в Баку не выдает им визы для учебы в Италии, несмотря на то, что они представили в консульскую службу посольства все необходимые документы. Однако, посольство отказало в выдаче визы заявителям.

В МИДе приняли 8 человек, которые выразили требования собравшихся.

Напомним, ранее посольство Италии в Баку заявило, что тщательно рассматривает визовые запросы, полностью отвечающие визовым требованиям.

"С ожидающими ответа студентами свяжутся в ближайшие дни или же недели", - отметили в посольстве.