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Группа международных путешественников посетила Кяльбаджар и Лачын

Группа международных путешественников посетила Кяльбаджар и Лачын Группа международных путешественников в составе 33 человек посетила Кяльбаджар и Лачын.
Внешняя политика
27 октября 2024 г. 16:39
Группа международных путешественников посетила Кяльбаджар и Лачын

Группа международных путешественников в составе 33 человек посетила Кяльбаджар и Лачын.

Как передает Report, группу возглавляет руководитель клуба Piki Reels, гражданин Бельгии Ив Буви.

Эта поездка британского клуба Piki Reels является 12-й по счету. В ее рамках гостей знакомят с восстановительными работами в Карабахе и Восточном Зангезуре.

Отметим, что в 2020-2024 годах основные международные туристические клубы мира посетили Карабах и Восточный Зангезур 11 раз. Всего в этих визитах приняли участие свыше 400 международных путешественников из более чем 50 стран.

Они побывали в Физули, Ходжавенде, Шуше и Агдаме.

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Версия на английском языке ФотоInternational travelers visit Azerbaijan's Kalbajar and Lachin districts
Версия на азербайджанском языке ФотоBeynəlxalq səyahətçilər bu gün Kəlbəcər və Laçına səfər edib

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