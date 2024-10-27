Группа международных путешественников посетила Кяльбаджар и Лачын

Группа международных путешественников в составе 33 человек посетила Кяльбаджар и Лачын.

Группа международных путешественников в составе 33 человек посетила Кяльбаджар и Лачын.

Как передает Report, группу возглавляет руководитель клуба Piki Reels, гражданин Бельгии Ив Буви.

Эта поездка британского клуба Piki Reels является 12-й по счету. В ее рамках гостей знакомят с восстановительными работами в Карабахе и Восточном Зангезуре.

Отметим, что в 2020-2024 годах основные международные туристические клубы мира посетили Карабах и Восточный Зангезур 11 раз. Всего в этих визитах приняли участие свыше 400 международных путешественников из более чем 50 стран.

Они побывали в Физули, Ходжавенде, Шуше и Агдаме.