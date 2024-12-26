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Группу граждан, выживших при крушении самолета AZAL, эвакуируют в Азербайджан

Группу граждан, выживших при крушении самолета AZAL, эвакуируют в Азербайджан Группу граждан Азербайджана, выживших при крушении пассажирского самолета AZAL в Казахстане, эвакуируют на родину.
Внешняя политика
26 декабря 2024 г. 17:16
Группу граждан, выживших при крушении самолета AZAL, эвакуируют в Азербайджан

Группу граждан Азербайджана, выживших при крушении пассажирского самолета AZAL в Казахстане, эвакуируют на родину.

Как передает Report, проводится эвакуация 14 граждан, среди них один ребенок.

Пострадавшие выписаны из Мангистауской областной больницы, их сопровождают сотрудники Министерства здравоохранения Азербайджана.

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 67 человек, среди которых 37 граждан Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана и 3 - Кыргызстана, а также пять членов экипажа. В результате происшествия погибли 38 пассажиров, выжили 29 человек, включая троих детей.

Распоряжением президента Ильхама Алиева в Азербайджане 26 декабря объявлен однодневный траур.

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Версия на английском языке ФотоSome of Azerbaijani citizens injured in plane crash return home
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın aviaqəzada xəsarət alan bir qrup vətəndaşı ölkəyə yola salınıb

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