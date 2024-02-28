Григорян: В течение пары месяцев может быть утвержден проект методологии по делимитации границ

Вице-премьер Армении Мгер Григорян считает вероятным утверждение в течение двух-трех месяцев проекта методологии комиссий по делимитации границ Армении и Азербайджана.

Вице-премьер Армении Мгер Григорян считает вероятным утверждение в течение двух-трех месяцев проекта методологии, по которой будут работать комиссии по делимитации границ между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом Григорян сказал в ходе правительственного часа в Народном собрании.

“На первом этапе мы обсудили и утвердили рабочий порядок, в котором описали способ подведения итогов и организации результатов наших контактов, согласовали его с правительствами двух стран", - отметил он.

По его словам, на данном этапе обсуждается регламент совместной деятельности, который будет содержать гораздо больше методического описания, и по завершению этих работ обе стороны введут проект этого документа во внутреннее обращение.

"В зависимости от содержания, и того, какого консенсуса мы достигнем, в соответствии с этим документ будет распространен, скорее всего, в виде законопроекта”, - сказал Григорян.

По словам вице-премьера, если стороны останутся в рамках принципиальных позиций и их работа вокруг проекта будет опираться на Алматинскую декларацию, то в течение двух-трех месяцев они смогут подготовить проект регламента, в котором будет отражена методология работы.

"После утверждения методологии сам процесс как делимитации, так и демаркации займет много времени, но, тем не менее, всем нам будет понятно, с чем мы конкретно имеем дело", - заключил Григорян.