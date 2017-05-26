Григорий Карасин: Президенты Азербайджана и России встретятся 8-9 июня в Астане

© Report.az

Москва. 26 мая. REPORT.AZ/ В этом году состоится несколько встреч президентов России и Азербайджана.

Об этом российскому бюро Репорт заявил заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин.

По его словам, президенты 2 стран довольно часто встречаются.

«Несколько встреч у них предстоит в этом году. Ближайшая встреча ожидается на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которая пройдёт 8-9 июня в Астане. Оба президента заявили о своем участии в форуме, так что у них будет прекрасная возможность пообщаться. Знаю, что Владимир Владимирович и Ильхам Гейдарович очень ценят этот контакт. А когда 2 президента договариваются все остальные государственные и даже общественные структуры подстраиваются под этот позитивный тон и воспринимают это как сигнал к дальнейшему развитию отношений», - отметил заместитель главы дипломатического ведомства России.

Григорий Карасин рассказал и о контактах по дипломатической линии.

«У нас хорошие контакты между МИД 2 стран. Недавно в Москву в очередной раз приезжал Эльмар Мамедъяров. Сергей Лавров встречается с азербайджанским коллегой не только в двустороннем формате, но и на международных площадках. У нас есть понимание общих проблем. Поэтому стратегическое партнерство будет только развиваться», - подчеркнул замминистра.

Он также затронул вопрос нагорно-карабахского урегулирования.

«Нагорно-карабахский конфликт это наша общая боль. Урегулирование конфликта пока идёт не так как хотелось бы. Решать его нужно, конечно же, политико-дипломатическими методами. Активное содействие урегулирование конфликта относится к российским внешнеполитическим приоритетам. На международных площадках, в рамках Минской группы ОБСЕ мы будем делать всё от нас зависящее, чтобы помочь этому процессу», - сказал Григорий Карасин.

Что же касается торгово-экономических связей замминистра иностранных дел России отметил, что они активно развиваются.

«Сложилась исключительно плотная ткань межрегиональной кооперации. На сегодняшний день 17 субъектов Российской Федерации имеют договора о торгово-экономическом и научно-техническом сотрудничестве с Азербайджаном. При этом экспортно-импортные поставки на азербайджанский рынок осуществляют компании из 70 российских регионов.

Мы довольны, как развивается гуманитарное сотрудничество. Впереди нас ждёт еще 8-ой российско-азербайджанский межрегиональный форум в Ставрополе, который пройдёт в сентябре.

Объём торговли между странами остаётся прежним. Но в денежном эквиваленте в силу некоторых объективных причин, объёмы упали. Думаю, вместе мы преодолеем и это. Своё слово здесь говорит и успешно саморганизовавшееся бизнес сообщество 2 стран», - сказала Григорий Карасин.