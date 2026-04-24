Греция и Азербайджан обсудили сотрудничество в сфере образования
Внешняя политика
- 24 апреля, 2026
- 20:24
Посол Греции в Баку Мария Папаконстантину и министр науки и образования Эмин Амруллаев обсудили перспективы укрепления греко-азербайджанских отношений в сфере образования.
Как передает Report, об этом сообщило посольство в соцсети Х.
"В ходе обсуждения основное внимание было уделено перспективам укрепления греко-азербайджанских отношений в сфере образования, при этом обе стороны выразили готовность к дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества",- говорится в заявлении.
The Ambassador of Greece, Ms. Maria Papakonstantinou, held a meeting with the Minister of Science and Education of the Republic of Azerbaijan, Mr. Emin Amrullayev. pic.twitter.com/AzdmDPRYgn— Greece in Azerbaijan (@GreeceinAZ) April 24, 2026
