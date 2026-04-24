Yunanıstan və Azərbaycan təhsil sahəsində əməkdaşlığı müzakirə ediblər
Xarici siyasət
- 24 aprel, 2026
- 20:50
Yunanıstanın Bakıdakı səfiri Mariya Papakonstantinu ilə elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev təhsil sahəsində Yunanıstan-Azərbaycan münasibətlərinin möhkəmləndirilməsi perspektivlərini müzakirə ediblər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə səfirlik "X" sosial şəbəkəsində məlumat yayıb.
"Müzakirə zamanı əsas diqqət təhsil sahəsində Yunanıstan-Azərbaycan münasibətlərinin möhkəmləndirilməsi perspektivlərinə yönəldilib, bununla yanaşı, hər iki tərəf əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsinə hazır olduqlarını ifadə ediblər", - bildirilib.
The Ambassador of Greece, Ms. Maria Papakonstantinou, held a meeting with the Minister of Science and Education of the Republic of Azerbaijan, Mr. Emin Amrullayev. pic.twitter.com/AzdmDPRYgn— Greece in Azerbaijan (@GreeceinAZ) April 24, 2026
