Гражданин Польши извинился перед правительством и народом Азербайджана

© Report

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Обратившись с письмом в министерство иностранных дел Азербайджана, гражданин Польши, староста Воломинского повята Казимир Раковский попросил исключить его имя из "Списка иностранцев, незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджанской Республики".

Как сообщили Report в МИД, К.Раковский заявил об уважении признанной международным сообществом территориальной целостности, суверенитета Азербайджанской Республики, а также действующих на территории страны законов и правил.

Он попросил принять извинения за результаты, к которым привел его визит в регион, и исключить его имя из "Списка иностранцев, незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджанской Республики".

После рассмотрения обращения К.Раковского в установленном порядке было принято решение исключить его имя из списка нежелательных лиц.