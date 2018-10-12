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    Гражданин Польши извинился перед правительством и народом Азербайджана

    © Report

    Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Обратившись с письмом в министерство иностранных дел Азербайджана, гражданин Польши, староста Воломинского повята Казимир Раковский попросил исключить его имя из "Списка иностранцев, незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджанской Республики".

    Как сообщили Report в МИД, К.Раковский заявил об уважении признанной международным сообществом территориальной целостности, суверенитета Азербайджанской Республики, а также действующих на территории страны законов и правил.  

    Он попросил принять извинения за результаты, к которым привел его визит в регион, и исключить его имя из "Списка иностранцев, незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджанской Республики".

    После рассмотрения обращения К.Раковского в установленном порядке было принято решение исключить его имя из списка нежелательных лиц. 

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