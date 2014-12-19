 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Граждане Азербайджана смогут ездить без виз в еще одну страну

    Граждане Азербайджана смогут пребывать на территории Боснии и Герцеговины без визы в течении 90 дней

    Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Босния и Герцеговина отменила визовый режим для граждан Азербайджана. Как сообщает Report, подобное решение было принято на заседании Совета министров Боснии и Герцеговины 18 декабря. 

    Совет министров постановил отменить визовый режим в отношении 10 стран, таких как Азербайджан, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Бахрейн, Антигуа и Барбуда, Багамские Острова, Барбадос, Маврикий, Сент-Китс и острова Невис и Сейшелы. 

    Теперь граждане Азербайджана смогут пребывать на территории Боснии и Герцеговины без визы в течении 90 дней.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi