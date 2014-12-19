Граждане Азербайджана смогут ездить без виз в еще одну страну

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Босния и Герцеговина отменила визовый режим для граждан Азербайджана. Как сообщает Report, подобное решение было принято на заседании Совета министров Боснии и Герцеговины 18 декабря.

Совет министров постановил отменить визовый режим в отношении 10 стран, таких как Азербайджан, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Бахрейн, Антигуа и Барбуда, Багамские Острова, Барбадос, Маврикий, Сент-Китс и острова Невис и Сейшелы.

Теперь граждане Азербайджана смогут пребывать на территории Боснии и Герцеговины без визы в течении 90 дней.