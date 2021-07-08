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Граждане Азербайджана могут посещать без визы 68 стран

Граждане Азербайджана могут посещать без визы 68 стран Опубликованы данные Индекса паспортов мира от компании Henley Partners.
Внешняя политика
8 июля 2021 г. 09:47
Граждане Азербайджана могут посещать без визы 68 стран

Опубликованы данные Индекса паспортов мира от компании Henley & Partners.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт организации, Япония в индексе паспортов занимает первое место.

Граждане этой страны могут без виз посещать 193 страны мира. Сингапур занимает второе место (192 страны), Южная Корея и Германия (по 191 стране) - третье.

Азербайджан занял в рейтинге 86-ое место. Граждане Азербайджана без визы могут посещать 68 стран.

Последнее 109-е место в рейтинге занимает Афганистан. Граждане этой страны могут без виз посещать 26 стран мира.

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Версия на английском языке Azerbaijani citizens can visit 68 countries in visa-free regime
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan vətəndaşları 68 ölkəyə vizasız gedə bilər

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