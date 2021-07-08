Граждане Азербайджана могут посещать без визы 68 стран

Опубликованы данные Индекса паспортов мира от компании Henley & Partners.
Как сообщает Report со ссылкой на сайт организации, Япония в индексе паспортов занимает первое место.
Граждане этой страны могут без виз посещать 193 страны мира. Сингапур занимает второе место (192 страны), Южная Корея и Германия (по 191 стране) - третье.
Азербайджан занял в рейтинге 86-ое место. Граждане Азербайджана без визы могут посещать 68 стран.
Последнее 109-е место в рейтинге занимает Афганистан. Граждане этой страны могут без виз посещать 26 стран мира.