Гражданам Азербайджана в Нью-Йорке оказаны выездные консульские услуги

В Нью-Йорке при организационной и информационной поддержке Посольства Азербайджана в Вашингтоне вновь оказаны выездные консульские услуги.

Как передает американское бюро Report, выездное обслуживание было организовано для граждан Азербайджанской Республики, проживающих в Нью-Йорке и соседних штатах. В рамках выездной консульской службы более 40 граждан воспользовались различными консульскими услугами.

Гражданам были предоставлены услуги по обновлению общегражданского паспорта, оформлению "Свидетельства на возвращение", постановке на консульский учет, совершению нотариальных действий, решению вопросов гражданства, государственной регистрации актов гражданского состояния, а также получению документов по запросу.

Основная цель выездной консульской службы - повысить доступность консульских услуг для соотечественников, проживающих в США, и обеспечить более оперативное выполнение процедур.

Отметим, что выездная консульская служба в США впервые была организована по инициативе Чрезвычайного и Полномочного Посла Азербайджана в этой стране Хазара Ибрагима. Традиционные консульские услуги уже несколько лет оказываются в различных городах и штатах США.