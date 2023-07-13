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Госсекретарь США позвонил президенту Азербайджана

Госсекретарь США позвонил президенту Азербайджана 12 июля государственный секретарь США Энтони Блинкен позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
13 июля 2023 г. 12:42
Госсекретарь США позвонил президенту Азербайджана

12 июля государственный секретарь США Энтони Блинкен позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в ходе телефонного разговора Энтони Блинкен выразил неизменную поддержку его страной переговоров по мирному договору между Арменией и Азербайджаном, отметил важность творческого и основанного на взаимных компромиссах подхода в переговорном процессе. Подчеркнув важность перехода посредством Лачынского погранично-таможенного пропускного пункта, он коснулся значения сохранения позитивной динамики в переговорах для достижения устойчивого мира.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан привержен мирной повестке дня с целью нормализации отношений с Арменией и как инициатор мирного договора между двумя странами поддерживает его подписание. Глава государства сказал, что постоянная поддержка Энтони Блинкена и правительства США в продвижении мирной повестки дня между двумя странами высоко ценится, сообщил, что в ближайшие дни состоится очередная встреча на высшем уровне с армянской стороной.

Президент Ильхам Алиев довел до внимания, что, несмотря на нормальную организацию провоза гуманитарных грузов, индивидуальных переходов и медицинской эвакуации через Лачынский погранично-таможенный пропускной пункт, 15 июня армянская сторона совершила вооруженную провокацию и были выявлены случаи контрабанды в гуманитарных перевозках, осуществляемых в сопровождении Международного Комитета Красного Креста, подчеркнул, что в этой связи ведется расследование.

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Версия на английском языке US Secretary of State calls President of Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ABŞ Dövlət katibi Azərbaycan Prezidentinə zəng edib

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