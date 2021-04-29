Госсекретарь США Энтони Блинкен позвонил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву

28 апреля государственный секретарь США Энтони Блинкен позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву

28 апреля государственный секретарь США Энтони Блинкен позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как передает Report, коснувшись развития двусторонних отношений между Азербайджаном и США, госсекретарь США констатировал важность дальнейшего укрепления связей, отметив сотрудничество в области энергетической и региональной безопасности, подчеркнул значимость успешной реализации проекта Южного газового коридора, высоко оценил участие Азербайджана в миротворческой миссии в Афганистане.

Выразив признательность за телефонный звонок, глава нашего государства отметил, что отношения между Азербайджаном и США имеют богатую историю, еще раз поблагодарил правительство США за поддержку реализации проекта Южного газового коридора. Коснувшись сотрудничества в области региональной безопасности, Президент Ильхам Алиев подчеркнул важность участия Азербайджана в миротворческой миссии в Афганистане с начала ее деятельности.

В ходе беседы был проведен обмен мнениями о ситуации после армяно-азербайджанской войны. Президент Ильхам Алиев изложил позицию Азербайджана, связанную с этим вопросом, отметил осуществление восстановительных работ на разрушенных армянами территориях нашей страны.

Президент Ильхам Алиев также подчеркнул важность открытия коммуникаций в регионе и довел до внимания позицию Азербайджана, связанную с обеспечением долгосрочного мира. Президент Ильхам Алиев и госсекретарь США провели обмен мнениями о дальнейшей деятельности Минской группы ОБСЕ.

Во время телефонного разговора стороны подчеркнули важность развития демократических процессов, обеспечения прав человека, защиты и обеспечения политического плюрализма в Азербайджане.

Энтони Блинкен отметил, что 907-я поправка к "Акту о поддержке свободы" временно приостановлена и в этом году.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность, в связи с этим.

В то же время относительно недавнего заявления Президента США в связи с так называемым "геноцидом армян" Ильхам Алиев отметил, что Турция является близким другом и союзником Азербайджана, играет очень важную и позитивную роль в нашем регионе в поствоенный период, и это заявление Президента США было с обеспокоенностью встречено руководством и общественностью Азербайджана.