Госсекретарь штата Орегон: Азербайджан является важным союзником США

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Находящийся с визитом в штате Орегон генконсул Азербайджана в Лос-Анджелесе Насими Агаев провел встречу с госсекретарем штата Джин Аткинс.

Как сообщает Report, на встрече Н.Агаев предоставил информацию об Азербайджане, его развитии, стороны обсудили перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и штатом Орегон.

В свою очередь Дж.Аткинс отметила, что Азербайджан был первой страной в мусульманском мире, которая предоставила право голоса женщинам, на год раньше, чем эти права были даны женщинам в США.

Она отметила, что правительство Азербайджана является важным союзником США в столь важном регионе мира.