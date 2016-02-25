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    Госсекретарь штата Орегон: Азербайджан является важным союзником США

    Генконсул Насими Агаев провел ряд встреч в Орегоне

    Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Находящийся с визитом в штате Орегон генконсул Азербайджана в Лос-Анджелесе Насими Агаев провел встречу с госсекретарем штата Джин Аткинс.

    Как сообщает Report, на встрече Н.Агаев предоставил информацию об Азербайджане, его развитии, стороны обсудили перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и штатом Орегон.

    В свою очередь Дж.Аткинс отметила, что Азербайджан был первой страной в мусульманском мире, которая предоставила право голоса женщинам, на год раньше, чем эти права были даны женщинам в США.

    Она отметила, что правительство Азербайджана является важным союзником США в столь важном регионе мира.

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