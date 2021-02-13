Госсекретарь Молдовы обсудил с послом Азербайджана вопросы сотрудничества

Государственный секретарь министерства иностранных дел Молдовы Георге Леукэ принял посла Азербайджанской Республики в этой стране Гудси Османова.

Государственный секретарь министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Георге Леукэ принял посла Азербайджанской Республики в этой стране Гудси Османова.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба МИД Молдовы, в ходе встречи были затронуты темы, касающиеся взаимодействия между двумя странами на двустороннем уровне в политической, социальной, экономической и торговой сферах, а также и в многосторонних форматах.

Официальные лица также обсудили некоторые вопросы, касающиеся развития дальнейшей динамики двусторонних отношений, активизации политического диалога на разных уровнях, межминистерского сотрудничества и деятельности межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Состоялся также обмен информацией и мнениями о сотрудничестве в рамках некоторых региональных и международных структур.