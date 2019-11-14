Госсекретарь МИД Латвии: Регион Восточного партнерства - очень важен для ЕС

"ЕС уделяет большое внимание вопросам стабильности и развития соседних стран".

Как сообщает Report, об этом на "Медиа-конференции Восточного партнерства-2019: бизнес и устойчивое развитие" в Риге заявил государственный секретарь Министерства иностранных дел Латвии Андрис Пелшс.

"Регион программы Восточного партнерства очень важен для ЕС. Европейский союз достиг успехов в этом направлении. Несмотря на внутренние и внешние проблемы страны "Восточного партнерства" добились значительных подвижек в области СМИ",- сказал он.

Руководитель департамента Грузии, Молдовы и развития приграничного сотрудничества Генерального директората по вопросам политики соседства и переговоров о расширении ЕС (DG NEAR) Европейской комиссии Матье Буске особо подчеркнул, что атмосфера свободы в СМИ играет ключевую роль в борьбе с дезинформацией: "Право на самовыражение является одним фундаментальных ценностей для благополучного общества".

Проходящая в Риге медиа-конференция Восточного партнерства является продолжением предыдущей, которая состоялась в 2017 году и определила экономическую устойчивость как ключевой вызов, с которым сталкивается профессиональная журналистика во всем регионе.

В рамках мероприятия участники из всех стран программы "Восточного партнерства" представили свое видение ситуации в СМИ в своих странах, провели дискуссии на актуальные темы и обсудили существующие проблемы.