Госминистр Великобритании провел встречу с главой МИД Азербайджана

Находящийся с визитом в Азербайджане государственный министр Великобритании по европейскому региону Лео Докерти провел встречу с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым.
Как передает Report, об этом Докерти написал в Twitter.
"Нахожусь в Баку. Азербайджан - важный торговый и энергетический партнер Великобритании. В моем разговоре с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым я подчеркнул приверженность Великобритании миру и безопасности в регионе", - отметил он.
I’m in Baku, Azerbaijan - an important trade and energy partner of the UK.