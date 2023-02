Госминистр Великобритании провел встречу с главой МИД Азербайджана

Находящийся с визитом в Азербайджане государственный министр Великобритании по европейскому региону Лео Докерти провел встречу с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым.

Как передает Report, об этом Докерти написал в Twitter.

"Нахожусь в Баку. Азербайджан - важный торговый и энергетический партнер Великобритании. В моем разговоре с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым я подчеркнул приверженность Великобритании миру и безопасности в регионе", - отметил он.