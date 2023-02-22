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Госминистр Великобритании провел встречу с главой МИД Азербайджана

Госминистр Великобритании провел встречу с главой МИД Азербайджана Докерти: Азербайджан - важный торговый и энергетический партнер Великобритании
Внешняя политика
22 февраля 2023 г. 12:41
Госминистр Великобритании провел встречу с главой МИД Азербайджана

Находящийся с визитом в Азербайджане государственный министр Великобритании по европейскому региону Лео Докерти провел встречу с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым.

Как передает Report, об этом Докерти написал в Twitter.

"Нахожусь в Баку. Азербайджан - важный торговый и энергетический партнер Великобритании. В моем разговоре с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым я подчеркнул приверженность Великобритании миру и безопасности в регионе", - отметил он.

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Версия на английском языке UK Minister Leo Docherty meets with Azerbaijani FM
Версия на азербайджанском языке Nazir Leo Dokerti Ceyhun Bayramovla görüşüb: "Azərbaycan Britaniyanın mühüm ticarət və enerji tərəfdaşıdır"

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