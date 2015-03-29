​Госдепартамент США поддержал принимаемые Азербайджаном законы против участия бойцов в иностранных вооруженных конфликтах

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Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Госдепартамент США одобрил законы Азербайджана против участия бойцов в иностранных вооруженных конфликтах.

Об этом Report сообщили из посольства США в Азербайджане.

"Мы поддерживаем поправки, внесенные 18 марта в Уголовный кодекс Монтенегро, закон, принятый в Косово 25 марта, новую реформу в Испании от 26 марта, а также все законы, принятые нашими европейскими партнерами против участия бойцов в иностранных вооруженных конфликтах. Соответствующие законы подписаны и применяются также Албанией, Австрией, Азербайджаном, Боснией и Герцеговиной, Данией, Финляндией, Францией, Италией, Латвией, Македонией, Португалией и Сербией. К примеру, в Западных Балканах участие в иностранных вооруженных конфликтах, а также финансирование или же мобилизация для участия в иностранных вооруженных конфликтах противозаконно. Подобные шаги играют важную роль в пресечении потока иностранных террористов. Это - главный вопрос, обсуждаемый нами на заседании министров в Вашингтоне".