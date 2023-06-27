Госдеп: прямой диалог является ключом к обеспечению мира между Азербайджаном и Арменией

Прямой диалог является ключом к обеспечению мира между Азербайджаном и Арменией.
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"Соединенные Штаты приветствуют недавние усилия Армении и Азербайджана по продуктивному участию в мирном процессе. Сегодня был первый день встречи, обсуждения продолжатся до 29 июня. Мы продолжим оказывать им любую возможную помощь для развития этого процесса", - отметил М.Миллер.
Представитель Госдепа подчеркнул, что госсекретарь Энтони Блинкен неоднократно проводил переговоры с главами МИД обеих стран.
"Мы считаем, что эти встречи важны. По нашему мнению, важно добиться прогресса на этой неделе", - добавил М.Миллер.
Напомним, что 27 июня госсекретарь США Энтони Блинкен провел двусторонние встречи с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном. Позднее состоялась встреча в трехстороннем формате.
Переговоры продлятся до 29 июня.