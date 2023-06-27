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Госдеп: прямой диалог является ключом к обеспечению мира между Азербайджаном и Арменией

Госдеп: прямой диалог является ключом к обеспечению мира между Азербайджаном и Арменией Прямой диалог является ключом к обеспечению мира между Азербайджаном и Арменией.
Внешняя политика
27 июня 2023 г. 23:08
Госдеп: прямой диалог является ключом к обеспечению мира между Азербайджаном и Арменией

Прямой диалог является ключом к обеспечению мира между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Report, об этом заявил пресс-секретарь Государственного департамента США Мэтью Миллер на регулярном брифинге.

"Соединенные Штаты приветствуют недавние усилия Армении и Азербайджана по продуктивному участию в мирном процессе. Сегодня был первый день встречи, обсуждения продолжатся до 29 июня. Мы продолжим оказывать им любую возможную помощь для развития этого процесса", - отметил М.Миллер.

Представитель Госдепа подчеркнул, что госсекретарь Энтони Блинкен неоднократно проводил переговоры с главами МИД обеих стран.

"Мы считаем, что эти встречи важны. По нашему мнению, важно добиться прогресса на этой неделе", - добавил М.Миллер.

Напомним, что 27 июня госсекретарь США Энтони Блинкен провел двусторонние встречи с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном. Позднее состоялась встреча в трехстороннем формате.

Переговоры продлятся до 29 июня.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Departamenti: Azərbaycanla Ermənistan arasında sülhün təminatı üçün birbaşa dialoq çox vacibdir

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