​Госдеп подозревает "Боко Харам" в нигерийских терактах

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Соединенные Штаты подозревают, что теракт, произошедший в пятницу в центральной мечети нигерийского города Кано, и недавнее нападение на гражданских лиц на северо-востоке страны были спланированы боевиками группировки "Боко Харам", сообщил госдепартамент.

"Хотя пока никто не взял на себя ответственность за эти теракты, есть все основания подозревать, что организаторами их стала группа, пренебрегающая человеческой жизнью и прилагающая все усилия для дестабилизации обстановки в Нигерии — "Боко Харам", — говорится в заявлении госдепа.

Как передает Reportсо ссылкой на РИА "Новости", число жертв серии взрывов в Кано составляет 120 человек, еще 270 получили ранения различной степени тяжести.

Как заявил СМИ представитель местной полиции Эммануэль Ожукву, теракт устроили два террориста, которые после взрывов принялись расстреливать прихожан, попытавшихся покинуть место трагедии.