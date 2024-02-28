Госдеп не прокомментировал берлинскую встречу Баку и Еревана

Госдепартамент США не прокомментировал встречу министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и его армянского коллеги Арарата Мирзояна, которую планируется провести в столице Германии Берлине.

Госдепартамент США не прокомментировал встречу министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и его армянского коллеги Арарата Мирзояна, которую планируется провести в столице Германии Берлине.

Как сообщает Report, пресс-секретарь Госдепартамента Мэтью Миллер оставил соответствующий ему вопрос неразъясненным и ограничился тем, что призвал стороны "достичь долгосрочного соглашения".

"Министры иностранных дел встретятся завтра (сегодня - ред.) в Берлине. Я знаю, что госсекретарь [Энтони Блинкен] ждал их здесь, в Вашингтоне, с декабря. Означает ли это конец Вашингтонского процесса? Кроме того, какие у вас ожидания от завтрашней встречи?" - спросил журналист у пресс-секретаря на брифинге.

"У меня нет никаких заявлений, но мы продолжаем призывать обе стороны попытаться достичь прочного, долгосрочного соглашения", - ответил Миллер.

Напомним, что 28-29 февраля в столице Германии Берлине состоится встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна.